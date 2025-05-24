У Солом’янському районі Києва уламки БпЛА попередньо влучили у верхній поверх житлового будинку, палає квартира – Кличко

В Солом’янському районі столиці у ніч суботи, попередньо зафіксовано падіння уламків безпілотного літального апарата на верхній поверх житлового будинку.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Телеграм-каналі.

"Попередньо, уламки БпЛА впали на верхній поверх житлового будинку в Соломʼянському районі столиці. Екстрені служби прямують на місце", – написав Кличко.

Згодом він додав: "У Соломʼянському районі палає квартира в житловому будинку. Екстрені служби на місці."

Джерело: t.me/vitaliy_klitschko/4669

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