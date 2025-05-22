Інтерфакс-Україна
Події
23:46 22.05.2025

Рух потягів на дільниці Ясіня-Вороненко тимчасово припинено через провал породи і просадку колії - Укрзалізниця

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Укрзалізниця повідомила про тимчасове перекриття залізничного руху через провал земної породи і просадку колії на дільниці Ясіня-Вороненко.

"Відправку поїзда №96 Рахів - Київ зі станції Ясіня наразі затримано. Орієнтовний час затримки складе 4 години", - повідомила компанія станом на 22:40 четверга.

"Залізничники вже досліджують полотно і приступають до ремонтних робіт, щоб гарантувати безпечний проїзд для поїзда №96 на зниженій швидкості під диспетчерським контролем", - додано в повідомленні в телеграм-каналі Укрзалізниці.

Також у ньому зазначено, що задля повноцінного ремонту дільниці усі поїзди рахівського напрямку змінять свою кінцеву станцію. Анонсовано нові повідомлення про статус ремонтних робіт і зміни в курсуванні потягів.

Далі буде

Джерело: https://t.me/UkrzalInfo/6899

Теги: #пошкодження #укрзалізниця #карпати #колія

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