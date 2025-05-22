Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області, троє постраждалих

Російські війська за добу здійснили майже 500 обстрілів 13 населених пунктів Запорізької області, постраждали три людини, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"55-річна жінка та двоє 50-річних чоловіків поранені внаслідок ворожих атак по Василівському району. Загалом упродовж доби окупанти завдали 495 ударів по 13 прифронтових населених пунктах Запорізької області", - написав він в телеграмі.

За словами Федорова, ворог здійснив 6 авіаційних ударів по Гуляйполю, Новоандріївці, Червоному та Новодарівці, а 303 БпЛА різної модифікації, здебільшого fpv-дрони, атакували Марʼївку, Магдалинівку, Приморське, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

Також 5 обстрілів із РСЗВ накрили Степногірськ, Гуляйполе, Новодарівку та Новоданилівку, а 181 артудар завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Крім того, надійшло 15 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та приміщень фермерського господарства.