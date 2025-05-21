Росіяни зберігають високу активність на покровському напрямку, всього з початку доби зафіксовано 65 боєзіткнень – Генштаб ЗСУ

Фото: 152 ОЄБр

Українські захисники продовжують тримати рубежі та позиції. Станом на 16:00 по всій лінії фронту сталося 65 бойових зіткнень, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

Активніше всього окупанти атакували на покровському, новопавлівському та лиманському напрямках, відзначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Так, на покровському напрямку зафіксовано 27 боєзіткнень різної інтенсивності поблизу населених пунктів Яблунівка, Зоря, Шевченко Перше, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Даченське, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Троїцьке та Котлярівка. П’ять боїв тривають дотепер.

На новопавлівському напрямку агресор 10 разів намагався йти вперед, одне боєзіткнення ще триває.

На лиманському напрямку відбулося дев’ять боєзіткнень, три бої на даний час тривають.

На харківському напрямку противник атакував двічі, на куп’янському – один раз, на сіверському двічі. На краматорському напрямку противник двічі атакував у районі Часового Яру, та у бік Предтечиного.

На торецькому напрямку загарбники атакували вісім разів, два боєзіткнення триває.

На гуляйпільскому напрямку окупанти намагалися просунутися до позицій українських підрозділів тричі, одне боєзіткнення триває. На курському напрямку українські підрозділи відбили одну атаку противника.

На оріхівському та придніпровському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив.