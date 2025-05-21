СБУ задокументувала нові злочини російського пропагандиста Кисельова

Служба безпеки України задокументувала нові злочини підсанкційного російського пропагандиста Дмитра Кисельова: він популяризує збройну агресію РФ, закликає до захоплення України та виправдовує воєнні злочини окупантів, інформує СБУ.

"Фігурант входить до медійного пулу путіна, через що залишається ведучим одного з головних рупорів московської пропаганди – передачі "вісті тижня" на центральному каналі кремля "росія 1"", - йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в середу.

Зокрема, як зазначають в СБУ, Кисельов регулярно поширює фейки про внутрішню обстановку в Україні та її міжнародні відносини.

"Також фігурант намагається виправдовувати війну рф проти України, закликає до повалення конституційного ладу в нашій державі та захоплення її території", - наголошують у відомстві.

В СБУ нагадують, що підривна діяльність Кисельова документується від початку повномасштабної війни. "У березні 2022 року слідчі Служби безпеки заочно повідомили йому про підозру за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України", - зазначають у відомстві.

Зараз, за додатковою доказовою базою та висновками експертиз, СБУ заочно повідомила Дмитру Кисельову про нову підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, вчинені з використанням засобів масової інформації), ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків), ст. 436 (пропаганда війни), ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

"Оскільки зловмисник переховується на території рф, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави", - інформують в українській спецслужбі.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.