Інтерфакс-Україна
Події
10:03 21.05.2025

Міннац'єдності домовився з турецьким YTB про створення робочої групи для обміну практиками

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Міннац'єдності домовився з турецьким YTB про створення робочої групи для обміну практиками

Віцепрем’єр-міністр - міністр національної єдності України Олексій Чернишов домовився з президентом Представництва турків за  кордоном та споріднених громад (YTB) Абдуллахом Ереном про створення спільної робочої групи для налагодження сталої співпраці та обміну найкращими практиками.

"Провів змістовну зустріч із Абдуллахом Ереном – президентом YTB – агентства, яке має великий досвід роботи у питаннях взаємодії з діаспорою. Створене 15 років тому для підтримки турецьких громад за межами країни, YTB реалізує широкий спектр програм – від культурних ініціатив до освітніх можливостей і правового захисту", - написав Чернишов у мережі Facebook.

За його словами, Туреччина має унікальні напрацювання підтримки своїх громадян по всьому світу, і для України цей досвід може стати цінним орієнтиром у розбудові власної політики взаємодії з діаспорою.

"Домовилися створити спільну робочу групу для налагодження сталої співпраці та обміну найкращими практиками. Зосередилися також на розвитку міжкультурного діалогу та спільних ініціатив між українськими й турецькими громадами… Окрема тема нашого діалогу – освіта. Прагнемо розширити доступ українських студентів до вищої освіти в Туреччині та поглибити академічне партнерство між нашими країнами", - розповів віцепрем'єр.

Крім того, Чернишов повідомив, що у межах робочого візиту до Туреччини мав зустріч з українцями, які проживають у Стамбулі.

"У Туреччині проживає понад 35 тисяч українців – і кожен з них залишається частиною українського народу, незалежно від відстані до рідного дому", - додав він.

Серед іншого, віцепрем'єр провів зустріч із Вселенським патріархом Варфоломієм.

Теги: #чернишов #туреччина

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