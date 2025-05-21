Стармер підтвердив підтримку української позиції на переговорах із Росією

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським підтвердив, що готовий продовжити допомогу і підтримку України, зокрема на переговорах із Росією, повідомив офіс британського прем'єра.

"Напередодні подальших мирних переговорів прем'єр-міністр підтвердив підтримку Сполученим Королівством України і заявив, що він непохитний у своїй прихильності наданню допомоги Україні у встановленні справедливого і міцного миру", - йдеться в поширеному повідомленні.

Наголошується, що сторони обговорили останні британські антиросійські санкції і "погодилися з тим, що життєво важливо продовжувати чинити тиск на Росію".

Як повідомлялося, напередодні Велика Британія запровадила антиросійські санкції щодо 20 фізичних осіб і 62 структур.

До санкційних списків, зокрема, увійшли 13 компаній, що сприяють роботі оборонно-промислового комплексу РФ, включно з трьома компаніями з Китаю, 18 суден, задіяних у перевезенні нафти і нафтопродуктів, 15 фізичних осіб, які, як стверджується, "поширювали дезінформацію", особи, пов'язані з роботою російського енергетичного сектору.