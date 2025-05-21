Інтерфакс-Україна
Події
08:39 21.05.2025

Під час удару по Сумщині загинуло 6 військовослужбовців, понад 10 — отримали поранення

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Під час удару по Сумщині загинуло 6 військовослужбовців, понад 10 — отримали поранення

У результаті удару БпЛА по Сумах, під час проведення занять на стрільбищі військової частини, загинуло 6 військовослужбовців, понад 10 — отримали поранення, повідомляє Національна гвардія України у Facebook.

"За фактом трагедії проводиться службове розслідування. Командира військової частини відсторонено, необхідну інформацію передано правоохоронним органам.

У межах слідства буде надано правову оцінку діям усіх осіб, які ухвалювали відповідні рішення.

З боку Національної гвардії України надаватиметься вся необхідна інформація та сприяння", - йдеться в повідомленні.

Теги: #удар #суми #військові

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