Інтерфакс-Україна
Події
19:10 20.05.2025

Україна отримала три автотрансформатори від Японії, Швеції та ПРООН

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Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) в Україні у співпраці з Міністерством енергетики України передала три високовольтні автотрансформатори Національній енергетичній компанії "Укренерго", повідомляє пресслужба ПРООН.

"Обладнання – два автотрансформатори, які закупили за фінансування уряду Японії, та один за фінансування уряду Швеції – не лише сприятиме стабілізації національної енергомережі, але й забезпечить 5,5 мільйонам  українців надійніший доступ до електроенергії, опалення та базових послуг", – зазначається у повідомленні.

Відзначається, що ця допомога важлива, оскільки енергетичний сектор України продовжує стикатися з безпрецедентними викликами, спричиненими російськими атаками. Відповідно до Четвертої швидкої оцінки збитків та потреб, збитки в енергетичному секторі перевищують 20 мільярдів доларів США. За даними Міністерства енергетики України, з 2022 року було пошкоджено понад 63 000 енергооб'єктів.

Автотрансформатори, необхідні для підтримки стабільності енергосистеми України, часто ставали ціллю атак, тому їхня заміна є стратегічним пріоритетом. Кожна установка важить понад 230 тон, має довжину понад 10 метрів і висоту понад 3 метри. Це робить обладнання  надзвичайно складним не лише у виробництві, але й у транспортуванні.

Міністр енергетики УкраїниГерман Галущенко висловив вдячність за тривалу підтримку.

"Сьогодні ми бачимо потужний прояв солідарності від урядів та народів Швеції та Японії. Ми вдячні нашим партнерам і ПРООН за надання цього критично важливого високовольтного обладнання, яке сприятиме стабілізації нашої енергосистеми, а також допоможе забезпечити надійне живлення домівок, лікарень, шкіл та життєво важливих служб електроенергією", - зазначив Галущенко.

Посол Японії в Україні Масаші Накаґоме наголосив на довгостроковій відданості Японії енергетичній стійкості та відновленню України.

"З 2022 року Японія непохитно підтримує Україну, надаючи критично важливе енергетичне обладнання, у тому числі газові турбіни, газопоршневі генераторні установки та автотрансформатори. Сьогоднішня  передача двох додаткових автотрансформаторів – які забезпечать більш стабільне електропостачання для 3,7 мільйона людей – збільшує загальне охоплення енергетичної допомоги Японії до понад 9 мільйонів українців. Уряд Японії за посередництвом ПРООН та JICA, залишається відданим підтримці енергетичного сектору України. Ми й надалі працюватимемо разом, щоб відбудувати більш стійку та сталу енергосистему для України", – підкреслив посол.

Тимчасово повірена у справах Швеції в Україні Мартіна Квік підкреслила непохитну підтримку Швецією народу України.

"Швеція надала понад $43 млн через наше партнерство з ПРООН, аби допомогти відновити критичну енергетичну інфраструктуру в Київській області та таких містах, як Харків, Одеса, Запоріжжя, а також в інших сильно постраждалих громадах.  Ці зусилля стосуються не лише відновлення енергосистем, а й підтримки відновлення та зміцнення базових послуг. Швеція підтримує Україну, разом з Японією та міжнародною спільнотою, у нашому прагненні забезпечення екологічного та безпечного відновлення", – зазначила Квік.

Заступник постійного представника ПРООН в Україні Христофорос Політіс наголосив на ролі міжнародних партнерств у пришвидшенні переходу енергетичного сектору України до стійкої та декарбонізованої енергосистеми.

"Ця поставка є важливим кроком у зміцненні енергетичної інфраструктури України в час безпрецедентних викликів. Сьогодні, разом з Японією та Швецією, ПРООН відзначає важливу віху у відновленні високовольтної системи передачі електроенергії в Україні та забезпеченні стабільного електропостачання для понад 5,5 мільйонів людей. Але окрім задоволення нагальних потреб, ми закладаємо основу для стійкої енергетичної системи, яка відповідає вимогам майбутнього", – сказав Політіс.

Теги: #допомога_україні #автотрансформатори

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