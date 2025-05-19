Інтерфакс-Україна
Події
20:00 19.05.2025

Розмова Трампа і Путіна тривала понад дві години, Путін вже коментує її

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Розмова Трампа і Путіна тривала понад дві години, Путін вже коментує її

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним, розмова тривала більше двох годин, повідомляє у понеділок Sky News.

"Телефонна розмова Дональда Трампа і Володимира Путіна завершилася… Вони розмовляли понад дві години, і Путін назвав цю розмову "інформативною, відвертою і дуже корисною", - ідеться у повідомленні.

РосЗМІ також публікують відео коментаря Путіна, за словами якого, Росія готова працювати над меморандумом про майбутній мирний договір з Україною.

Крім того, РФ і Україна повинні знайти компроміси, що влаштовують обидві сторони, а припинення вогню з Україною можливе після досягнення відповідних домовленостей.

Трамп, за словам Путіна, у розмові висловив свою позицію з приводу припинення вогню. Водночас Путін знов зазначив, що "позиція Росії зрозуміла, головне – усунути першопричини цієї кризи".

Як повідомляють американські ЗМІ, Трамп незабаром надасть результати розмови із свого боку.

 

Теги: #путін #розмова #трамп

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