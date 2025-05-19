Інтерфакс-Україна
Події
01:23 19.05.2025

Президентка Молдови привітала Нікушора Дана з перемогою на виборах президента Румунії

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Президентка Молдови Майя Санду привітала мера Бухареста Нікушора Дана (Nicușor Dan) з перемогою на президентських виборах в Румунії.

"Вітаємо, Нікушор Дан з перемогою на президентських виборах! Разом ми зміцнимо міцні мости між двома берегами річки Прут – і ми будемо захищати європейський шлях, мир і демократію. Рухаємося вперед, з впевненістю та надією!", - написала вона в соцмережі Х.

Як повідомлялося, Центрвиборчком Румунії (ЦВК) вже отримав дані підрахунку майже 92% голосів на виборах президента, йдеться на офіційному сайті відомства. Лідирує мер Бухареста Нікушор Дан. Загалом, після підрахунку половини протоколів Дан здобуває 54% голосів. Його конкурент - ультраправий політик Джордже Сіміон (George Simion) - отримав 45% голосів.

Джерело: https://x.com/sandumaiamd/status/1924209664318689302

Теги: #вітання #румунія #європа #молдова

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