Президентка Молдови привітала Нікушора Дана з перемогою на виборах президента Румунії

Президентка Молдови Майя Санду привітала мера Бухареста Нікушора Дана (Nicușor Dan) з перемогою на президентських виборах в Румунії.

"Вітаємо, Нікушор Дан з перемогою на президентських виборах! Разом ми зміцнимо міцні мости між двома берегами річки Прут – і ми будемо захищати європейський шлях, мир і демократію. Рухаємося вперед, з впевненістю та надією!", - написала вона в соцмережі Х.

Як повідомлялося, Центрвиборчком Румунії (ЦВК) вже отримав дані підрахунку майже 92% голосів на виборах президента, йдеться на офіційному сайті відомства. Лідирує мер Бухареста Нікушор Дан. Загалом, після підрахунку половини протоколів Дан здобуває 54% голосів. Його конкурент - ультраправий політик Джордже Сіміон (George Simion) - отримав 45% голосів.

Джерело: https://x.com/sandumaiamd/status/1924209664318689302