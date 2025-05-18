Інтерфакс-Україна
Події
06:05 18.05.2025

Мексиканський вітрильник із понад 270 людьми зіткнувся з Бруклінським мостом, є постраждалі - ЗМІ

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270-футовий мексиканський військо-морський вітрильник з 277 людьми на борту зіткнувся з Бруклінським мостом у Нью-Йорку в суботу ввечері, повідомили представники пожежної служби міста та берегової охорони США виданню Bloomberg.

За даними берегової охорони, двадцятеро осіб перебувають у важкому або критичному стані, рятувальні роботи тривають – людей досі витягують з води.

"На відеозаписі, оприлюдненому на платформі X, видно, як три освітлені щогли великого вітрильника з мексиканським прапором врізаються в основу мосту в момент, коли над ним проїжджають автомобілі. Після зіткнення судно продовжувало рух із усіма трьома пошкодженими щоглами", - йдеться в повідомленні.

Мер Нью-Йорка Ерік Адамс був попередньо поінформований про ситуацію. Як повідомив його речник Фаб’єн Леві у своєму дописі на X, мер невдовзі прибуде на місце події для огляду та отримання брифінгу.

Джерела: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-18/huge-sailboat-hits-brooklyn-bridge-new-york-fire-officials-say

https://x.com/kazdaughtry/status/1923922079671328877?s=46

Теги: #вітрильник #мексиканський #сша #зіштовхнення

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