Інтерфакс-Україна
Події
01:45 18.05.2025

Марко Рубіо: У разі відсутності прогресу в переговорах із РФ Сенат ухвалить законопроєкт про санкції

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Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сенат ухвалить законопроєкт щодо санкцій проти РФ, якщо не буде прогресу в переговорах з російською стороною, йдеться в інтервʼю CBS News.

"Сенат зрештою ухвалить рішення. Раніше ми просили трохи часу, щоб спробувати домовитися", — сказав Рубіо.

Він зазначив, що російську сторону попереджали протягом шести-семи тижнів про те, що в разі відсутності прогресу в Сенаті з’явиться близько 80 співавторів законопроєкту.

"Ми попереджали російську сторону вже шість-сім тижнів, що, якщо не буде прогресу, у Сенаті зʼявиться близько 80 співавторів законопроєкту. Це факт, і ми не зможемо його зупинити. Ми дали простір президенту торгуватися, але попередили: якщо не буде результату — закон пройде", — наголосив він.

Джерело: https://www.cbsnews.com/news/marco-rubio-face-the-nation-transcript-5-18-2025/

Теги: #рф #санкції #сша

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