Інтерфакс-Україна
Події
23:09 17.05.2025

ПриватБанк попередив про недоступність "Приват24" вночі 18 травня

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Найбільший в Україні ПриватБанк попередив про регламентні роботи в мобільному застосунку "Приват24" в ніч на 18 травня, через які він буде недоступним з 00:30 до 04:00.

"Мобільний банк Приват24 проводить регламентні роботи в ніч на 18 травня 2025 року, щоб покращити швидкість та безпеку сервісів. Під час проведення командою банку технічних робіт 18 травня з 00:30 до 04:00 вхід до Приват24 та здійснення платежів будуть тимчасово недоступні", – йдеться у повідомленні банку ввечері у суботу в його телеграм.

Фінустанова нагадала, що зазвичай проводить необхідні регламентні роботи вночі, коли більшість клієнтів не користуються сервісами.

"Якщо ви планували в цей період скористатися послугами Приват24, просимо зробити необхідні операції заздалегідь чи після завершення робіт", – зазначив ПриватБанк.

Як раніше повідомляв банк, в першому кварталі цього року число користувачів "Приват24" зросло з 13,76 млн до 13,9 млн.

Джерело: https://t.me/PrivatBank_insider/2925

Теги: #приватбанк #попередження

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