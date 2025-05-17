Літак Зеленського приземлився в Жешуві, але через годину планується виліт до Риму

Президентський літак Airbus A319 державної авіакомпанії "Україна", який вилетів об 11:53 суботи зі столиці Албанії Тирани, приземлився о 13:21 на польському аеродромі Жешув-Ясьонка26, повідомляється на сайті авіаресурсу "AirNav".

При цьому невідомо, хто перебуває на борту літака і чи летить ним президент України Володимир Зеленський.

"AirNav" повідомляє також про запланований пізніше на суботу рейс президентського літака з Жешува до столиці Італії Риму. Згідно з розкладом, літак має злетіти о 14:30 за Києвом та прибути в Рим о 16:21.

Про плани голови держави відвідати Італію не повідомлялося.

Але у п'ятницю, 16 травня, Папа Римський Лев XIV заявляв про готовність надати Ватикан як місце зустрічей представників України та РФ після того, як переговори у Стамбулі продемонстрували свою неефективність. "Папа має намір, можливо, надати Ватикан, Святий Престол, для прямої зустрічі між двома сторонами", - сказав держсекретар Ватикану кардинал П’єтро Паролін.

Зеленський подякував понтифіку за готовність "взяти на себе роль посередника у відновленні миру в усьому світі". Ні про які дати можливих зустрічей не йшлося.