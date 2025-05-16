Четверо мирних мешканців постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківщини - прокуратура

У п'ятницю, орієнтовно о 14:30, ЗС РФ обстріляли Кутьківку Купʼянського району Харківської області.

"Внаслідок удару вибухові поранення отримали двоє чоловіків і жінка. Тип озброєння, застосованого ворогом, уточнюється", - повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

Крім того, близько 13:00 російські військові обстріляли Купʼянськ, за попередніми даними, з РСЗВ "Град". Пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків. Поранення отримав 59-річний чоловік, його шпіталізовано.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).