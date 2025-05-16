Інтерфакс-Україна
Події
22:56 16.05.2025

Четверо мирних мешканців постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківщини - прокуратура

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У п'ятницю, орієнтовно о 14:30, ЗС РФ обстріляли Кутьківку Купʼянського району Харківської області.

"Внаслідок удару вибухові поранення отримали двоє чоловіків і жінка. Тип озброєння, застосованого ворогом, уточнюється", - повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

Крім того, близько 13:00 російські військові обстріляли Купʼянськ, за попередніми даними, з РСЗВ "Град". Пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків. Поранення отримав 59-річний чоловік, його шпіталізовано. 

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Теги: #постраждалі #харківська #обстріли

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