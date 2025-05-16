Канцлер ФРН: Ми продовжуватимемо допомагати Україні завершити війну

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) після спільної з лідерами України, Франції, Німеччини, прем’єрами Великої Британії та Польщі телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом запевнив у продовженні допомоги Україні задля завершення війни.

"Ми знову поговорили з президентом Трампом. Ми продовжуватимемо допомагати Україні завершити війну. Ми не здамося", - написав він у соцмережі Х.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський та лідери Коаліції охочих президент Емманюель Макрон, канцлер Фрідріх Мерц, прем`єри Великої Британії Кір Стармер та Польщі Дональд Туск провели з Тирани телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.