Інтерфакс-Україна
Події
18:37 16.05.2025

Канцлер ФРН: Ми продовжуватимемо допомагати Україні завершити війну

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Канцлер ФРН: Ми продовжуватимемо допомагати Україні завершити війну

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) після спільної з лідерами України, Франції, Німеччини, прем’єрами Великої Британії та Польщі телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом запевнив у продовженні допомоги Україні задля завершення війни.

"Ми знову поговорили з президентом Трампом. Ми продовжуватимемо допомагати Україні завершити війну. Ми не здамося", - написав він у соцмережі Х.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський та лідери Коаліції охочих президент Емманюель Макрон, канцлер Фрідріх Мерц, прем`єри Великої Британії Кір Стармер та Польщі Дональд Туск провели з Тирани телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

 

Теги: #трамп #мерц

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