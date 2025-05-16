Інтерфакс-Україна
Події
18:22 16.05.2025

Макрон вказав Трампу на те, що Росія проігнорувала вимоги США стосовно перемовин і припинення вогню

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Макрон вказав Трампу на те, що Росія проігнорувала вимоги США стосовно перемовин і припинення вогню

Президент Франції Емманюель Макрон вказав президенту США Дональду Трампу на те, що Росія проігнорувала вимоги США стосовно перемовин і припинення вогню. Про це він сказав коментуючи телефонну розмову лідерів коаліції охочих з Трампом.

"Ми обговорили з президентом Трампом, що є неприйнятним те, що Росія не реагує на вимоги американців, які підтримують Україна та європейці. Ніякого припинення вогню та жодної зустрічі на рівні прийняття рішень", – заявив Макрон.

"Президент Путін укотре не відреагував на пропозицію про беззастережне припинення вогню, висунуту американцями і підтриману Україною та європейцями. Відмовляючись від припинення вогню і діалогу з Україною, Росія показує, що не хоче миру і намагається виграти час, продовжуючи війну", - написав він у соцмережі Х трохи пізніше.

За його словами, "у цьому контексті, коли Європейське політичне співтовариство збереться на саміт у Тирані, ми продовжимо координувати свої дії з нашими європейськими партнерами, зі Сполученими Штатами та коаліцією охочих, щоб визначити узгоджену відповідь".

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський та лідери Коаліції охочих президент Емманюель Макрон, канцлер Фрідріх Мерц, прем`єри Великої Британії Кір Стармер та Польщі Дональд Туск провели з Тирани телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Європейці зараз намагаються переконати Сполучені Штати, виходячи з Албанії, взяти участь у нових санкціях проти Москви, щоб посилити тиск.

Теги: #макрон #трамп

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