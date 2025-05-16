Якщо російська делегація виявиться неспроможною, світ має відреагувати санкціями – Зеленський

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Якщо російська делегація в Стамбулі виявиться неспроможною до переговорів заради припинення вогню, то світ мас відреагувати санкціями щодо РФ і продовжувати тиск задля досягнення результату в досягненні миру, зазначає президент України Володимир Зеленський.

"Якщо виявиться, що російська делегація – це просто театр, тоді світ має відреагувати, має бути потужна реакція, в тому числі санкції проти російського енергетичного сектору та банків", - сказав Зеленський на саміті "Нова Європа у новому світі" Європейської політичної спільноти (EPC) у Тирані в п'ятницю.

"Потрібно продовжувати нарощувати тиск, допоки не буде досягнутий реальний прогрес", - наголосив президент України.