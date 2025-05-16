В Україні на вихідних очікуються дощі

В Україні в суботу, 17 травня, невеликі, вдень у південних, центральних, Київській та Чернігівській областях помірні дощі, повідомляє Укргідрометцентр.

У східних та більшості західних областей вночі без опадів.

Вітер північно-західний, на Лівобережжі південно-східний, 5-10 м/с, на Лівобережжі вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 6-11°, у західних областях 2-7° тепла. Вдень 11-16°, на сході та південному сході 18-23°. В Карпатах мокрий сніг та дощ, температура вночі 1-5° тепла, вдень 3-8°.

В Києві у суботу невеликі, вдень помірні дощі. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 12-14°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 17 травня в Києві була зафіксована в 1975 році і склала 30,7° тепла, найнижча вночі – 3,5° в 1936 році.

В неділю, 18 травня, в Україні дощі, лише в західних областях вночі без опадів.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, в Карпатах вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 6-11°, вдень 13-18°, на заході країни 10-15°; в Карпатах вночі 1-5° тепла, вдень 3-8°.

В Києві у неділю дощі, вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 15-17°.