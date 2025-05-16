Інтерфакс-Україна
Події
11:41 16.05.2025

Єрмак, Сибіга і Умєров зустрілися з Келлогом та радниками з нацбезпеки Франції, Німеччини та Великої Британії

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Єрмак, Сибіга і Умєров зустрілися з Келлогом та радниками з нацбезпеки Франції, Німеччини та Великої Британії

Українська делегація в складі глави Офісу президента Андрія Єрмака, міністра закордонних справ Андрія Сибіги та міністра оборони Рустема Умєрова провела у п'ятницю вранці зустріч з представниками Франції, Німеччини, Великої Британії та США, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Скоординували позиції перед зустріччю української та російської делегацій у Стамбулі. Україна готова до миру та тривалого і безумовного припинення вогню. Також готові до зустрічей і переговорів на найвищому рівні. Українська делегація сьогодні в Стамбулі для того, щоб досягти безумовного припинення вогню - це наш пріоритет", - написав Єрмак в телеграм-каналі за результатами зустрічі.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський направив делегацію до Стамбулу на чолі з Умєровим на переговори с російською делегацією. Також заплановано зустрічі з представниками Туреччини та США.

Теги: #зустрічі #стамбул

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