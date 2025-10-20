Інтерфакс-Україна
Події
17:53 20.10.2025

Сибіга провів зустрічі з іспанським та грецьким колегами для обговорення подальшої підтримки України

Фото: https://www.president.gov.ua/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в кулуарах Ради міністрів закордонних справ ЄС в Люксембурзі провів зустрічі із зі своїм іспанським колегою Хосе Мануелем Альбаресом Буено, а також з очільником МЗС Греції Георгосом Герапетрітісом

Глави МЗС України та Іспанії обговорили шляхи зміцнення оборонної та енергетичної стійкості України, включаючи військово-технічне співробітництво, а також внесок Іспанії в програми PURL та SAFE.

Сибіга подякував Іспанії за оголошену енергетичну допомогу Україні — 70 генераторів, які незабаром прибудуть.

"Я наголосив на необхідності подальшого санкційного тиску на Росію через 19-й пакет санкцій ЄС, а також заходів щодо обмеження віз. Ми також бачимо потенціал для міських та регіональних партнерств між Україною та Іспанією. Я глибоко вдячний Іспанії за її відданість реабілітації українських дітей з прифронтових районів", - написав Сибіга у соцмережі Х.

Міністр подякував Іспанії за її незмінну підтримку та додав, що "з нетерпінням чекає на зустріч з Хосе Мануелем Альбаресом Буено у Києві найближчим часом"

З міністром закордонних справ Греції Сибіга обговорив двосторонній порядок денний, а також нещодавні та найближчі геополітичні події. "Ми погодилися, що шлях до миру не повинен відбуватися за рахунок України, і агресора не можна винагороджувати. Важливо, що Греція підтримує санкційну політику ЄС як частину мирних зусиль". - написав він у соцмережі Х.

Сибіга також поінформував колегу про українсько-американський діалог на найвищому рівні та українське бачення мирного процесу.

Глава МЗС наголосив, що Україна готова ділитися досвідом зі своїми партнерами та союзниками, в тому числі кращими практиками у сфері військових технологій, зокрема, безпілотників.

"Ми домовилися продовжувати поглиблювати та розширювати нашу двосторонню співпрацю, зокрема її гуманітарний аспект, такий як будівництво укриттів в українських школах та забезпечення літнього відпочинку для наших дітей", - розповів Сибіга.

