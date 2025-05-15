Зеленський не координував з Трампом візит до Туреччини та мирні перемовини з РФ

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що не координував свій візит до Туреччини та заплановані перемовини української та російської делегацій щодо припинення вогню з президентом США Дональдом Трампом.

"Команди наші на зв'язку. Особисто з президентом Трампом ми не координували ці відповідні дії", - сказав Зеленський журналістам на пресконференції в Анкарі.

"Ми розуміли, що є зустріч в Туреччині, відправляємо високий рівень делегації. Обидві наші сторони зробили це. Далі – ви знаєте – є турне по Близькому Сходу президента Трампа і зрозуміло, що у нього кожного дня зустрічі з відповідними лідерами, заздалегідь є домовленості, рішення, проєкти, документи тощо. Але він сказав, що він готовий долучитись. То він дав сигнал, що якщо будуть лідери, буде президент України, буде президент Росії, то президент Сполучених Штатів Америки долучиться", - розповів він.

"Нормальна політична воля. Він показує, що він готовий, хоче допомогти. Так я це сприймаю", - відзначив Зеленський.