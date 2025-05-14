Інтерфакс-Україна
Події
21:13 14.05.2025

Зеленський подякував Папі Леву XIV за готовність до посередництва у мирному процесі

1 хв читати
Зеленський подякував Папі Леву XIV за готовність до посередництва у мирному процесі

Президент України Володимир Зеленський відреагував на готовність Папи Лева XIV до посередництва.

"Вдячний Його Святості Папі Леву XIV за мудрі слова про готовність Святого Престолу взяти на себе роль посередника у відновленні миру в усьому світі. Мир - це найзаповітніше бажання мільйонів наших людей", - написав він у мережі Х у середу

Зеленський зазначив: "Ми сподіваємося на відновлення гідного миру і докладаємо для цього всіх зусиль".

"Цінуємо мудру заяву Понтифіка й підтверджуємо нашу відданість реальним мирним зусиллям, включно з повним припиненням вогню та особистою зустріччю на найвищому рівні між Україною та Росією", - додав Зеленський.

Як повідомлялося, раніше у середу Папа Римський Лев XIV запропонував посередництво воюючим сторонам у світі. Про це він сказав на зустрічі з представниками Східних Католицьких Церков, зокрема - Главою УГКЦ Святославом, які в рамках Святого Року прибули до Риму з ювілейним паломництвом, передає Vatican News. Під час промови Папа Римський також закликав лідерів "воюючих країн" зустрітись та розпочати переговори, щоб змусити зброю "замовкнути".

Як відомо, новим Папою Римським 8 травня став кардинал Роберт Френсіс Прево, який обрав собі ім’я Лев XIV. Він увійшов в історію як перший Папа Римський з американським громадянством.

 

 

Теги: #зеленський #папа

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:35 14.05.2025
США виступають проти запрошення Зеленського на саміт НАТО в червні

США виступають проти запрошення Зеленського на саміт НАТО в червні

14:19 14.05.2025
США виступають проти запрошення Зеленського на саміт НАТО в Гаазі – ЗМІ

США виступають проти запрошення Зеленського на саміт НАТО в Гаазі – ЗМІ

10:28 14.05.2025
Президент Бразилії планує попросити Путіна зустрітися із Зеленським

Президент Бразилії планує попросити Путіна зустрітися із Зеленським

10:25 14.05.2025
КМІС: Рівень довіри до Зеленського на першу половину травня становить 74%

КМІС: Рівень довіри до Зеленського на першу половину травня становить 74%

09:04 14.05.2025
Зеленський поїде до Туреччини, навіть якщо Путін відмовиться від прямого контакту, – Єрмак

Зеленський поїде до Туреччини, навіть якщо Путін відмовиться від прямого контакту, – Єрмак

08:47 14.05.2025
Єрмак повідомив про намір Зеленського відвідати інавгураційне богослужіння папи Лева XIV у неділю

Єрмак повідомив про намір Зеленського відвідати інавгураційне богослужіння папи Лева XIV у неділю

07:19 14.05.2025
Ми повинні вийти з політичною перемогою - припиненням вогню, обміном всіх полонених на всіх полонених або чимось подібним – Зеленський про переговори з Путіним

Ми повинні вийти з політичною перемогою - припиненням вогню, обміном всіх полонених на всіх полонених або чимось подібним – Зеленський про переговори з Путіним

20:22 13.05.2025
Україна абсолютно готова до дійсно ефективного формату розмов

Україна абсолютно готова до дійсно ефективного формату розмов

17:36 13.05.2025
Зеленський про майбутнє ЗАЕС: Спочатку припинення вогню, а потім будемо говорити про станції

Зеленський про майбутнє ЗАЕС: Спочатку припинення вогню, а потім будемо говорити про станції

17:31 13.05.2025
Зеленський переконаний, що 30-денного припинення вогню буде недостатньо для РФ, щоб та відновила сили

Зеленський переконаний, що 30-денного припинення вогню буде недостатньо для РФ, щоб та відновила сили

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих через ракетний удар по Сумській громаді зросла до трьох

Зеленський: Я очікую, хто прибуде від Росії, тоді буду визначати, які кроки варто робити Україні

Сибіга обговорив з генсеком НАТО "інтенсивну дипломатію" цього тижня

У Сумах двоє загиблих, дев'ятеро постраждалих, з них двоє у важкому стані – міськрада

Відомо про загиблого внаслідок ракетного удару РФ по промисловому об'єкту в Сумах – МВА

ОСТАННЄ

У Німеччині можуть відновити призов, якщо не вистачить охочих йти в армію добровільно

Швейцарія профінансує EUR6,4 млн внесок України за підписку на додаткові акції ЄБРР

Китай призупиняє дію низки заходів експортного контролю щодо компаній США

Кількість загиблих через ракетний удар по Сумській громаді зросла до трьох

Кулеба в рамках підготовки до URC2025 провів ряд зустрічей з представниками італійського уряду та громад

Зеленський призначив Джелялова послом у Туреччині

Зеленський: Я очікую, хто прибуде від Росії, тоді буду визначати, які кроки варто робити Україні

В Україні незабаром створять статистичних 9 макрорегіонів - нардеп

НКЦПФР розкритикувала підтриманий комітетом Ради законопроєкт щодо віртуальних активів

США і Катар уклали угоду про економічне співробітництво на $1,2 трлн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА