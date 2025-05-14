Зеленський подякував Папі Леву XIV за готовність до посередництва у мирному процесі

Президент України Володимир Зеленський відреагував на готовність Папи Лева XIV до посередництва.

"Вдячний Його Святості Папі Леву XIV за мудрі слова про готовність Святого Престолу взяти на себе роль посередника у відновленні миру в усьому світі. Мир - це найзаповітніше бажання мільйонів наших людей", - написав він у мережі Х у середу

Зеленський зазначив: "Ми сподіваємося на відновлення гідного миру і докладаємо для цього всіх зусиль".

"Цінуємо мудру заяву Понтифіка й підтверджуємо нашу відданість реальним мирним зусиллям, включно з повним припиненням вогню та особистою зустріччю на найвищому рівні між Україною та Росією", - додав Зеленський.

Як повідомлялося, раніше у середу Папа Римський Лев XIV запропонував посередництво воюючим сторонам у світі. Про це він сказав на зустрічі з представниками Східних Католицьких Церков, зокрема - Главою УГКЦ Святославом, які в рамках Святого Року прибули до Риму з ювілейним паломництвом, передає Vatican News. Під час промови Папа Римський також закликав лідерів "воюючих країн" зустрітись та розпочати переговори, щоб змусити зброю "замовкнути".

Як відомо, новим Папою Римським 8 травня став кардинал Роберт Френсіс Прево, який обрав собі ім’я Лев XIV. Він увійшов в історію як перший Папа Римський з американським громадянством.