Кулеба в рамках підготовки до URC2025 провів ряд зустрічей з представниками італійського уряду та громад

Фото: https://t.me/OleksiiKuleba/5904

Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба у Вероні взяв участь у підготовчих заходах до Міжнародної конференції з відновлення України URC2025.

"У межах заходу провів важливі зустрічі: з віце-прем’єр-міністром – міністром закордонних справ Італії Антоніо Таяні. Обговорили участь Італії у відновленні України, та Одещини зокрема, модернізацію транспортної та авіаційної інфраструктури, а також нові інструменти залучення бізнесу до проєктів. Вдячний за чітку позицію щодо нашого європейського майбутнього та підтримку справедливого миру", - написав Кулеба в телеграм-каналі.

Окремо сторони зупинились на ініціативі "Пліч-о-пліч: Згуртовані громади як моделі горизонтальної солідарної співпраці між громадами", до якої вже долучаються європейські партнери.

"Запросив пана Таяні, команду МЗС Італії, а також мерів і президентів регіонів до участі в третьому Міжнародному саміті міст і регіонів у Києві", - додав Кулеба.

Крім того, міністр зустрівся з Матьє Морі, генсеком Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи.

"Говорили про зміцнення спроможності громад, впровадження реформи децентралізації в умовах війни та роль місцевого самоврядування у відновленні. Також чекаємо на пана Морі у червні в Києві на Саміті", - вказав Кулеба.

Також відбулася зустріч з Маттео Зоппасом, президентом Італійської торгової агенції.

"Домовились про продовження діалогу з бізнесом, який уже зараз виявляє інтерес до реалізації спільних проєктів — від логістики до індустріального виробництва", - зазначив міністр.

"Україна — це країна, яка вже працює на відновлення. Це попит на технології, інженерні рішення та довгострокові партнерства. Італійський бізнес бачить цей потенціал, і ми відкриті до співпраці. Попереду Міжнародна конференція в Римі. Разом з Італією маємо зробити її платформою практичних рішень, нових домовленостей і довіри", - резюмував він.