Кількість ДТП в Україні збільшилась на 4%, експерти пропонують зменшити нештрафований ліміт до +10 км/год

З січня по квітень 2025 року на українських дорогах сталося 6736 ДТП із загиблими та травмованими – в середньому 56 серйозних аварій за день; це на 4% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Як зазначається у пресрелізі комунікаційного відділу Центру демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ), про це Білошицький повідомив під час форуму "За безпечні дороги в Україні" 13 травня у Києві.

За його даними, за цей період у ДТП вже загинули 815 людей, ще 8330 отримали травми.

Він зазначив, що основні причини ДТП лишаються незмінними: у понад 40% випадків аварії стаються через надмірну швидкість. Також до дорожньо-транспортних пригод призводить порушення правил проїзду пішохідних переходів та перехресть, недотримання дистанції і керування у стані сп’яніння. Жертвами ДТП часто стають пішоходи: у 27% випадків поліція зафіксувала наїзд на них.

Водночас, натепер в Україні працюють 340 камер автоматичної фіксації, які реєструють порушення правил на дорогах, також задіяні 160 пристроїв TruCam, якими порушення фіксують співробітники поліції у ручному режимі. До кінця року, за словами Білошицького, кількість камер автофіксації має зрости.

Як зазначається у пресрелізі ЦЕДЕМ, станом на 2024 рік кількість загиблих через ДТП на мільйон населення в Україні була вдвічі більшою за середній показник Європейського союзу, і у 5 разів – ніж у Швеції чи Норвегії. Експерти кампанії "За безпечні дороги" вважають, що таку ситуацію зумовили кілька факторів. Сьогодні в Україні досі діє норма, яка дозволяє перевищувати встановлену швидкість до 20 км/год без жодного покарання. У населеному пункті дозволена швидкість 50 км/год, але за фактом водії їдуть 70 – і не несуть за це жодної відповідальності. А за перевищення швидкості на понад +20 км/год встановлено штраф у розмірі 340 грн (зі знижкою 50% – 170 грн, якщо зафіксовано в автоматичному режимі), це незначний штраф, який не стимулює дотримуватись швидкісного режиму.

Тому одна з основних пропозицій до парламентарів, яка звучала на форумі – зменшення нештрафованого ліміту до +10 км/год. "Основну небезпеку на дорогах створює не більшість, а агресивна меншість. Ті самі 20%, які, за принципом Парето, створюють 80% ДТП: їздять на червоне світло, обганяють на пішохідному переході та через подвійну суцільну", – наголосила, директорка Центру демократії та верховенства права Олеся Холопік.

За її словами, саме для таких водіїв – а вірніше проти таких водіїв – законопроєкт №12172. Його мета – вплинути на зухвалих водіїв. Закон передбачає збільшення штрафів за повторні грубі порушення та позбавлення водійських прав на строк до одного року після третього грубого порушення протягом року.

ЦЕДЕМ (Центр демократії та верховенства права) – аналітично-адвокаційний центр, що активно розробляє та просуває законодавчі ініціативи, захищає свободу слова, надає правову експертизу та підтримує громадські ініціативи.

Кампанія "За безпечні дороги" – адвокаційна кампанія, спрямована на зменшення смертності й травматизму на дорогах України. Ініційована у 2016 році Центром демократії та верховенства права у партнерстві з ГО Vision Zero та U-Cycle об’єднує міжнародних, українських експертів, представників законодавчої та виконавчої влади.