Інтерфакс-Україна
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16:03 14.05.2025

Барро: 17-й пакет санкцій ЄС проти РФ стосується 194 нафтових танкерів, 31 постачальника зброї та банків, а також 26 осіб

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Барро: 17-й пакет санкцій ЄС проти РФ стосується 194 нафтових танкерів, 31 постачальника зброї та банків, а також 26 осіб
Фото: Getty Images

Міністр закордонних Франції Жан-Ноель Барро повідомив що новий, 17-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, вводиться проти 194 нафтових танкерів, 31 постачальника зброї і банків, а також 26 осіб, повідомляє посольство Франції в Україні.

"У зв'язку з відмовою Путіна припинити вогонь, ми вводимо 🇪🇺 санкції проти 194 нафтових танкерів, 31 постачальника зброї і банків, а також 26 осіб, відповідальних за дестабілізаційні маневри", - цитує слова міністра офіційний канал посольства в соцмережі Х.

Теги: #барро #санкції_проти_рф

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