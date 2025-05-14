Барро: 17-й пакет санкцій ЄС проти РФ стосується 194 нафтових танкерів, 31 постачальника зброї та банків, а також 26 осіб

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Міністр закордонних Франції Жан-Ноель Барро повідомив що новий, 17-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, вводиться проти 194 нафтових танкерів, 31 постачальника зброї і банків, а також 26 осіб, повідомляє посольство Франції в Україні.

"У зв'язку з відмовою Путіна припинити вогонь, ми вводимо 🇪🇺 санкції проти 194 нафтових танкерів, 31 постачальника зброї і банків, а також 26 осіб, відповідальних за дестабілізаційні маневри", - цитує слова міністра офіційний канал посольства в соцмережі Х.