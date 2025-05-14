Інтерфакс-Україна
Події
15:17 14.05.2025

Міністерства мають активно працювати з партнерами щодо конфіскації знерухомлених активів РФ в іноземних юрисдикціях - Шмигаль

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Міністерства мають активно працювати з партнерами щодо конфіскації знерухомлених активів РФ в іноземних юрисдикціях - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підкреслює важливість для міністерств активно працювати й комунікувати з партнерами про необхідність конфіскації знерухомлених активів РФ в іноземних юрисдикціях.

"Росія обов'язково заплатить за завдані Україні руйнування. Працюємо з партнерами над правовим механізмом, який дозволить конфіскувати заморожені російські активи. Провели засідання міжвідомчої робочої групи з цього питання за участі віцепрем'єр-міністерки Ольги Стефанішиної, голови НБУ Андрія Пишного, представників Мінфіну, МЗС, Держслужби фінмоніторингу", - написав Шмигаль в телеграм-каналі.

За його словами, він заслухав актуальну інформацію щодо знерухомлених активів агресора в іноземних юрисдикціях, і зазначив, що перед міністерствами стоїть завдання активно працювати й комунікувати з партнерами про необхідність конфіскації цих активів.

"Наразі ми ефективно використовуємо ініціативу ERA — зміцнюємо нашу оборону та економіку за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Водночас важливо, щоб всі знерухомлені активи рф були спрямовані на відновлення України. Послідовно працюємо над цим завданням", - додав прем'єр.

Теги: #шмигаль #активи_рф

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