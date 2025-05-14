Інтерфакс-Україна
Події
12:37 14.05.2025

Ердоган провів онлайн-зустріч з Трампом, кронпринцем Саудівської Аравії та президентом Сирії

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Ердоган провів онлайн-зустріч з Трампом, кронпринцем Саудівської Аравії та президентом Сирії

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів перемовини по відеозв'язку з очільниками Сполучених Штатів Америки, Саудівської Аравії та Сирії, повідомляє Управління комунікацій голови Турецької держави в соцмережі Х.

"Наш президент Реджеп Таїп Ердоган провів онлайн-зустріч з президентом США Дональдом Трампом, кронпринцем Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом та президентом Сирії Ахмедом Шарою", - йдеться в повідомленні, опублікованому в середу.

Як повідомлялося, Трамп у вівторок приземлився в Ер-Ріяді, де уклав з Саудівською Аравією угоду про постачання озброєнь на $142 млрд. У той же день він заявив, що має намір розпорядитися про скасування санкцій щодо Сирії.

Президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом в четвер в Анкарі та повідомив про домовленість між ними разом полетіти до Стамбулу, якщо туди прибуде Володимир Путін.

Теги: #ердоган #трамп

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