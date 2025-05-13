Каннський кінофестиваль відкриває свою програму "Трьома фільмами для України" - Держкіно

У день відкриття 78-го Каннського кінофестивалю, відбудеться спеціальний кінопоказ трьох фільмів, присвячених війні в Україні, повідомляє Державне агентство з питань кіно.

"Цей "День України" покликаний нагадати про відданість митців, авторів і журналістів, які розповідають про конфлікт у серці Європи, що триває вже три роки. Програма підкреслює прагнення Каннського фестивалю висвітлювати важливі світові події через кіномистецтво", - йдеться у повідомленні Держкіно.

Зокрема, відбудуться покази таких фільмів: "Zelensky — Yves Jeuland, Lisa Vapné et Ariane Chemin" (France 2025) - документальна історія про шлях Володимира Зеленського від актора до президента під час війни; "Notre Guerre — Bernard-Henri Lévy, réalisé par Bernard-Henri Lévy et Marc Roussel" (France-Ukraine 2025) - фільм з фронтів Покровська й Сум, де пліч-о-пліч воюють українці та французькі добровольці; "À 2000 mètres d’Andriivka" — нова робота Мстислава Чернова, автора "20 днів у Маріуполі", про війну на Донеччині.

Відзначається, що подія організована у співпраці з France Télévisions і Brut., офіційними партнерами фестивалю, та відбудеться у залі Базен Палацу фестивалів.