Інтерфакс-Україна
Події
10:19 13.05.2025

Каннський кінофестиваль відкриває свою програму "Трьома фільмами для України" - Держкіно

1 хв читати
Каннський кінофестиваль відкриває свою програму "Трьома фільмами для України" - Держкіно

У день відкриття 78-го Каннського кінофестивалю, відбудеться спеціальний кінопоказ трьох фільмів, присвячених війні в Україні, повідомляє Державне агентство з питань кіно.

"Цей "День України" покликаний нагадати про відданість митців, авторів і журналістів, які розповідають про конфлікт у серці Європи, що триває вже три роки. Програма підкреслює прагнення Каннського фестивалю висвітлювати важливі світові події через кіномистецтво", - йдеться у повідомленні Держкіно.

Зокрема, відбудуться покази таких фільмів: "Zelensky — Yves Jeuland, Lisa Vapné et Ariane Chemin" (France 2025) - документальна історія про шлях Володимира Зеленського від актора до президента під час війни; "Notre Guerre — Bernard-Henri Lévy, réalisé par Bernard-Henri Lévy et Marc Roussel" (France-Ukraine 2025) - фільм з фронтів Покровська й Сум, де пліч-о-пліч воюють українці та французькі добровольці; "À 2000 mètres d’Andriivka" — нова робота Мстислава Чернова, автора "20 днів у Маріуполі", про війну на Донеччині.

Відзначається, що подія організована у співпраці з France Télévisions і Brut., офіційними партнерами фестивалю, та відбудеться у залі Базен Палацу фестивалів.

Теги: #каннський_кінофестиваль #держкіно

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:51 13.05.2025
У Франції стартує 78-й Міжнародний Каннський кінофестиваль

У Франції стартує 78-й Міжнародний Каннський кінофестиваль

15:08 10.04.2025
Фільми Андерсона, Астера і Лінклейтера увійшли до конкурсної програми Каннського кінофестивалю

Фільми Андерсона, Астера і Лінклейтера увійшли до конкурсної програми Каннського кінофестивалю

12:56 18.03.2025
Кабмін передав 204 млн грн бюджетних призначень від Секретаріату уряду до Мінкультури у зв'язку з перепідпорядкуванням Держкіно

Кабмін передав 204 млн грн бюджетних призначень від Секретаріату уряду до Мінкультури у зв'язку з перепідпорядкуванням Держкіно

11:48 08.02.2025
Держкіно: українське кіно є невід’ємною частиною світового кінематографа

Держкіно: українське кіно є невід’ємною частиною світового кінематографа

11:33 26.01.2025
Голова Громадської ради при Держкіно Притула загинув на війні

Голова Громадської ради при Держкіно Притула загинув на війні

03:08 23.01.2025
Розмови про повернення Держкіно до сфери управління Мінкультури ведуться - Точицький

Розмови про повернення Держкіно до сфери управління Мінкультури ведуться - Точицький

18:49 08.01.2025
Держкіно занепокоєне запланованими показами пропагандистських фільмів РФ у містах Італії в січні-лютому

Держкіно занепокоєне запланованими показами пропагандистських фільмів РФ у містах Італії в січні-лютому

13:11 27.12.2024
Держкіно 78 разів клопотало перед Держприкордонслужбою про перетин кордону військовозобов'язаними у 2024 р., кілька не повернулися

Держкіно 78 разів клопотало перед Держприкордонслужбою про перетин кордону військовозобов'язаними у 2024 р., кілька не повернулися

12:24 26.12.2024
Держкіно в 2024 році не заборонило показ в Україні жодного фільму

Держкіно в 2024 році не заборонило показ в Україні жодного фільму

11:09 02.12.2024
Держбюджет-2025 передбачає скорочення фінансування Держкіно на 69,2%

Держбюджет-2025 передбачає скорочення фінансування Держкіно на 69,2%

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони ліквідували 10 з 10 ворожих БпЛА – Повітряні сили

Зеленський обговорив з Ердоганом ключові деталі зустрічі в Туреччині

Трамп: Росія погодиться на перемир'я в Україні

Зеленський: Ми всі в Україні хотіли б, щоб Трамп зміг бути на зустрічі з росіянами в Туреччині

Блокада пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин" розпочалась

ОСТАННЄ

Електронна черга на заблокованому польськими протестувальниками ПП "Ягодин-Дорогуськ" скоротилась вдвічі

Україна готова представити дорожні карти реформ країнам-членам ЄС та Єврокомісії - Стефанішина

Китай скасував заборону на прийом поставок літаків Boeing

Перший півфінал "Євробачення-2025" відбудеться у вівторок, українці за кордоном зможуть проголосувати за Ziferblat

Китайська ракета вивела на орбіту експериментальний супутник зв'язку

Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждало 2 людини, з них 1 дитина – Прокудін

Сили оборони ліквідували 10 з 10 ворожих БпЛА – Повітряні сили

У Мексиці застрелили кандидатку в мери, ще загинуло троє людей та троє постраждалих - ЗМІ

Росія стягує до Криму ППО з інших напрямків

Держсекретар Рубіо обговорив шляхи до припинення вогню в Україні з главами МЗС кількох країн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА