Інтерфакс-Україна
Події
05:40 13.05.2025

Канада та Британія розширюють економічне партнерство - Карні

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Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив про розширення економічного партнерства його країни та Великої Британії.

"Я розмовляв з Кіром Стармером (Keir_Starmer) раніше сьогодні. Разом ми зробимо відносини між Канадою та Великою Британією ще міцнішими: розширюючи економічне партнерство наших країн та поглиблюючи наш оборонний та безпековий альянс. Дякую за дзвінок, прем'єр-міністре", - написав Карні в соцмережі Х.

Джерело: https://x.com/MarkJCarney/status/1922093604127826008

Теги: #партнерство #канада #британія

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