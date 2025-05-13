Канада та Британія розширюють економічне партнерство - Карні

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив про розширення економічного партнерства його країни та Великої Британії.

"Я розмовляв з Кіром Стармером (Keir_Starmer) раніше сьогодні. Разом ми зробимо відносини між Канадою та Великою Британією ще міцнішими: розширюючи економічне партнерство наших країн та поглиблюючи наш оборонний та безпековий альянс. Дякую за дзвінок, прем'єр-міністре", - написав Карні в соцмережі Х.

Джерело: https://x.com/MarkJCarney/status/1922093604127826008