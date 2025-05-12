Зеленський провів Ставку, присвячену дронам і ракетній програмі

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача у понеділок.

"Провів сьогодні Ставку - ключове питання: ракетна програма України та наші дрони, всі типи дронів, які нам потрібні. Були доповіді щодо застосування дронів, щодо влучності, результатів ураження на фронті", - повідомив Зеленський у вечірньому зверненні.

Він подякував вітчизняним виробникам.

"Також ми працюємо для захисту нашої інфраструктури, щоб були можливості захищатися довгостроково, і це системні рішення, відповідальність за реалізацію – персональна", - додав Зеленський.