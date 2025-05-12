Зеленський обговорив з Ердоганом ключові деталі зустрічі в Туреччині

Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом ключові деталі зустрічі в Туреччині, зокрема необхідність припинення вогню та його моніторинг, повідомив український лідер.

"Розмовляв із президентом Ердоганом. Обговорили ключові деталі зустрічі в Туреччині, яка може допомогти в закінченні війни. Вдячний за підтримку та готовність на найвищому рівні сприяти дипломатії. Однаково бачимо необхідність припинення вогню", - написав він у телеграмі у понеділок.

За його словами, також потрібно, щоб партнери забезпечили моніторинг припинення вогню. "Ми готові до прямих перемовин із Путіним. І дуже важливо, що ми всі разом у Європі працюємо заради довгострокового гарантування безпеки. Будемо в постійному контакті з Америкою", - наголосив Зеленський.

"Домовилися з президентом Ердоганом про подальшу спільну роботу заради того, щоб мир був", - додав глава Української держави.

В свою чергу, адміністрація президента Туреччини повідомила, що Ердоган під час розмови з Зеленським "заявив, що вважає надзвичайно важливим прагнення Росії та України відновити прямі переговори і що Туреччина готова надати необхідну підтримку на кожному етапі цього процесу". Про це йдеться у повідомленні адміністрації у соціальній мережі Х у понеділок.

Повідомляється, що Ердоган заявив, що "буде радий прийняти делегації Росії та України в Туреччині з нагоди мирних переговорів. Зазначається, що за словами Ердогана, "всеосяжне припинення вогню створить необхідні умови для початку мирних переговорів і що не можна втрачати цю можливість".