Інтерфакс-Україна
Події
17:19 12.05.2025

Трамп вважає, що на переговорах РФ з Україною можна домогтися позитивних результатів

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Трамп вважає, що на переговорах РФ з Україною можна домогтися позитивних результатів

Президент США Дональд Трамп у понеділок висловив думку, що майбутні переговори Росії та України можуть виявитися продуктивними.

"Зустріч Росії та України в четвер дуже важлива. Я дуже сильно наполягав, щоб її організували. Я думаю, що ці переговори можуть призвести до хороших речей", - сказав Трамп у Білому домі.

Як повідомлялося, раніше Володимир Путін заявив, що готовий провести "перервані перемовини" у Стамбулі у четвер, 15 травня.

Із закликом до України негайно погодитися на переговори у Стамбулі 15 травня виступив також президент Трамп. "Президент Росії Путін не хоче мати Угоду про припинення вогню з Україною, а хоче зустрітися в четвер у Туреччині, щоб обговорити можливе припинення кривавої бійні. Україна повинна погодитися на це, негайно", - написав Трамп в соцмережі Х.

Президент України Володимир Зеленський заявив що приїде у 15 травня на російсько-українські переговори у Туреччину ."Чекатиму на Путіна в четвер у Туреччині. Особисто. Сподіваюсь, що росіяни цього разу не шукатимуть причин, чому вони не можуть", – написав він у соцмережі X у неділю. "Ми чекаємо відзавтра припинення вогню – повне і тривале, щоб дати необхідну основу дипломатії. Немає сенсу затягувати вбивства", – підкреслив також Зеленський.

Теги: #переговори #трамп #рф

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