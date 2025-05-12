16:04 12.05.2025
Глава МЗС Туреччини: Росія та Україна повинні розпочати переговори "якнайшвидше"
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Росія та Україна повинні "зібратися разом якнайшвидше" та розпочати припинення вогню.
"Ми запрошуємо сторони зібратися разом якнайшвидше і розпочати припинення вогню", - сказав Фідан на спільній прес-конференції в Анкарі зі своїми сирійським і йорданським колегами, повідомляє The Guardian у понеділок.
Він висловив впевненість, що ворогуючі сторони" зберуться разом для досягнення компромісу в найближчі дні".