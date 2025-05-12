Інтерфакс-Україна
Події
15:01 12.05.2025

Росія повинна сказати, чи хоче миру, погодившись на безумовне 30-денне припинення вогню - МЗС Іспанії

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Росія повинна сказати, чи хоче миру, погодившись на безумовне 30-денне припинення вогню - МЗС Іспанії

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес закликав РФ продемонструвати готовність до миру, погодившись на безумовне припинення вогню в Україні.

"Іспанія, Німеччина, Франція, Італія, Польща, Великобританія, Франція та головна дипломатка ЄС зустрічаються сьогодні в Лондоні, щоб підтримати мир в Україні. Україна хоче миру. Європейці хочуть миру. Росія повинна негайно заявити, чи хоче вона миру, прийнявши безумовне 30-денне припинення вогню без зволікань", - написав він у соцмережі Х у понеділок.

Теги: #іспанія #припинення_вогню #альбарес_хосе

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