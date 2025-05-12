Зеленський запросив Папу Римського Лева ХІV здійснити візит в Україну

Президент України Володимир Зеленський під час розмови з Папою Римським Левом XIV запросив його здійснити апостольський візит до України.

"Говорив із Папою Римським Левом XIV. Це була наша перша розмова, але вже дуже тепла та справді предметна. Подякував за підтримку України та всіх наших людей. Дуже цінуємо слова Його Святості про необхідність досягнення справедливого й тривалого миру для нашої країни та звільнення полонених", - написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

За словами президента, він обговорив з Папою Римським повернення дітей, депортованих Росією. "Україна розраховує на сприяння Ватикану в поверненні їх додому", - додав Зеленський.

Окрім того, він також поінформував про домовленість України та партнерів про те, що відсьогодні має розпочатися повне, безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Також Зеленський підтвердив готовність України до подальших переговорів у будь-якому форматі, зокрема до прямих перемовин.

"Україна хоче закінчити цю війну й робить усе заради цього. Очікуємо на відповідні кроки з боку Росії", - наголосив президент.

"Запросив Його Святість здійснити апостольський візит в Україну. Такий візит приніс би справжню надію для всіх вірян, для всіх наших людей", - додав Зеленський.

Він і Папа Римський Лев ХІV домовилися підтримувати контакт і спланувати особисту зустріч найближчим часом.