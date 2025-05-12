Опитані у "Києві Цифровому" підтримали найменування трьох скверів столиці

У застосунку "Київ Цифровий" опитані містяни підтримали найменування трьох скверів у Шевченківському районі столиці.

Зокрема, кияни підтримали найменування скверу на розі вул. Богдана Хмельницького та Олеся Гончара на честь українського мікробіолога Сергія Виноградського (79% - за); присвоєння скверу на вул. Прорізна назви "Музичний" (90% - за); найменування скверу між вул. Герцена та Овруцькою на честь Імама Шаміля (56% - за).

В опитуванні взяли участь від 13,9 до 15,1 тис. користувачів застосунку "Київ Цифровий".