Інтерфакс-Україна
Події
09:17 12.05.2025

Опитані у "Києві Цифровому" підтримали найменування трьох скверів столиці

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Опитані у "Києві Цифровому" підтримали найменування трьох скверів столиці

У застосунку "Київ Цифровий" опитані містяни підтримали найменування трьох скверів у Шевченківському районі столиці.

Зокрема, кияни підтримали найменування скверу на розі вул. Богдана Хмельницького та Олеся Гончара на честь українського мікробіолога Сергія Виноградського (79% - за); присвоєння скверу на вул. Прорізна назви "Музичний" (90% - за); найменування скверу між вул. Герцена та Овруцькою на честь Імама Шаміля (56% - за).

В опитуванні взяли участь від 13,9 до 15,1 тис. користувачів застосунку "Київ Цифровий".

Теги: #найменування #сквер #київ_цифровий

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