Україна та Коаліція охочих вимагають від РФ припинення вогню на 30 днів з понеділка, інакше санкції – Зеленський

Україна та країни Коаліції охочих узгодили позиції щодо повного і безумовного припинення вогню щонайменше на 30 діб з 12 травня і вимагають пристати до цього від РФ, повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами зустрічі лідерів країн Коаліції охочих у Києві в суботу.

"Ми домовились, що з понеділка, 12 травня, має розпочатися повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Ми разом вимагаємо цього від Росії. Ми знаємо, що нас підтримують у цьому США", - сказав Зеленський на спільній пресконференції лідерів Коаліції охочих у Києві у суботу.

Він підкреслив, що припинення вогню повинно бути всеосяжним - в повітрі, на морі та на суші. Президент також зауважив, що 30-денне припинення вогню необхідно, щоб дати реальний шанс дипломатії.

"Забезпечити моніторинг припинення вогню цілком можливо в координації зі Сполученими Штатами Америки. Це є дійсно реалістичним", - сказав Зеленський.

Учасники зустрічі повідомили про її результати президента США Дональда Трампа по телефону.

"Щойно ми всі разом говорили з президентом Трампом, ми погодили на спільний погляд наші подальші дії. Повне, безумовне припинення вогню дуже потрібно. Відповідальність за відмову дуже потрібна в умовах такого припинення вогню. Ми можемо разом погодити фундамент настання миру", - сказав президент України.

За словами Зеленського, будь які умови з боку РФ є свідченням намірів затягнути війну та зірвати дипломатію.

"Якщо Росія відмовиться від повного і безумовного перепинення вогню, мають бути застосовані санкції. Посилені санкції проти її енергетичного сектору та банківської системи", - сказав він.

Президент України відзначив, що триває підготовка 17-го пакету санкцій Європейського Союзу, і він буде зкоординований санкціями Великобританії, Норвегії, Сполучених Штатів Америки. Він також привітав сигнал Канади щодо посилення санкцій з їхнього боку.

"Також ми домовилися продовжити роботу над ефективним використанням заморожених активів Росії", - повідомив Зеленський.