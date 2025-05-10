Інтерфакс-Україна
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13:07 10.05.2025

Резервів потужності ТЕС в Україні наразі достатньо для покриття попиту на е/е в умовах ремонтів на АЕС – ексміністерка енергетики

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Резервів потужності ТЕС в Україні наразі достатньо для покриття попиту на е/е в умовах ремонтів на АЕС – ексміністерка енергетики

Резерви потужності теплових електростанцій (ТЕС) в Україні наразі є достатніми для повного покриття попиту на електроенергію в умовах ремонтної кампанії на атомних станціях (АЕС), повідомила ексміністерка енергетики Ольга Буславець.

"Незважаючи на найменшу кількість працюючих блоків АЕС цього року, резервів теплової генерації вистачає для покриття всього попиту на електроенергію в Україні", - написала вона у Facebook.

За словами ексміністерки, виробництво електроенергії на ТЕС та ТЕЦ зросло для покриття додаткового попиту, що підтверджується у тому числі зменшенням запасів вугілля на складах електростанцій за останні тижні, які на сьогодні складають близько 2,65 млн тонн.

Водночас за її інформацією, в Україні зростає імпорт електроенергії з країн ЄС, чому посприяло падіння цін на ринках електроенергії Європи.

"В той же час "Укренерго" в денні години значно обмежує обсяг перетину, тому вартість доступу до нього часто нівелює привабливу ціну імпортованої електроенергії", - зазначила Буславець.

Як вона попередила, на такому низькому рівні ціни на електроенергію в Європі можуть протриматися до початку червня, коли традиційно почне зростати попит через спеку.

Зокрема, за інформацією ексміністерки, ціни на електроенергію на західному кордоні України на цьому тижні вже значно зросли – найбільше зростання було зафіксовано в Угорщині, де ціна становила в середньому EUR101/МВт*год, що на 53% вище попереднього тижня.

В цілому ціна базового навантаження в робочі дні в сусідніх країнах у середньому становила від EUR98/МВт*год у Словаччині до EUR101/МВт*год в Угорщині.

"Відновлення попиту з падінням температури повітря до значення нижче норми є основними причинами (тижневого підвищення цін – ІФ-У). Форвардна ціна на червень базового навантаження в Угорщині становить EUR99/МВт*год", - додала Буславець.

Наразі у плановому ремонті перебувають чотири з дев'яти енергоблоків АЕС, які знаходяться на підконтрольній території в енергосистемі України.

За даними ENTSOE, Україна, починаючи з 1 травня, вісім днів поспіль утримувала перше місце за середньодобовим показником індексу ціни електричної енергії BASE на ринку "на добу наперед" (РДН), якщо порівняти з 26 країнами Європи.

Як повідомлялося, Україна за підсумками 2024 року за показником індексу BASE на РДН, що становив 4 522,87 грн/МВт*год, посіла третє місце серед 27 європейських країн.

Теги: #тес

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