19:08 09.05.2025
Внаслідок авіаудару на Сумщині загинула людина, ще одна зазнала поранень – ОВА
Фото: https://t.me/sumskamiskarada
В п'ятницю окупаційна армія РФ завдала бомбового удару по с. Манухівка у Новослобідській громаді, внаслідок авіаудару загинула людина, ще одна зазнала поранень, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрацій Олег Григоров.
"Ворог близько 15:30 завдав авіаударів по селу Манухівка у Новослобідській громаді… На жаль, загинула 85-річна жінка. Мої співчуття рідним та близьким. Також зазнав поранення 49-річний чоловік", - ідеться у дописі на його сторінці у Facebook.
Згідно з інформацією очільника адміністрації, знищені два приватних будинки, куди поцілили російські авіабомби.