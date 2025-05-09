Внаслідок авіаудару на Сумщині загинула людина, ще одна зазнала поранень – ОВА

Фото: https://t.me/sumskamiskarada

В п'ятницю окупаційна армія РФ завдала бомбового удару по с. Манухівка у Новослобідській громаді, внаслідок авіаудару загинула людина, ще одна зазнала поранень, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрацій Олег Григоров.

"Ворог близько 15:30 завдав авіаударів по селу Манухівка у Новослобідській громаді… На жаль, загинула 85-річна жінка. Мої співчуття рідним та близьким. Також зазнав поранення 49-річний чоловік", - ідеться у дописі на його сторінці у Facebook.

Згідно з інформацією очільника адміністрації, знищені два приватних будинки, куди поцілили російські авіабомби.