Інтерфакс-Україна
Події
18:38 09.05.2025

Папа Лев XIV стане правдивим свідком України, сподівається кардинал Микола Бичок

1 хв читати
Папа Лев XIV стане правдивим свідком України, сподівається кардинал Микола Бичок

Новообраний Папа Римський Лев XIV стане правдивим свідком України, прогнозує єпископ Мельбурнський УГКЦ, кардинал Микола Бичок.

"Ми сподіваємося, що новий Папа, який прийшов, буде не тільки правдивим свідком Христа, але й правдивим свідком України, яка на взірець Христа терпить, мучиться, її розпинають. Вона заливається кров’ю. Я справді маю велику надію і вірю, що Папа Лев XIV буде власне тим добрим папою", - сказав він на пресконференції в п’ятницю.

Він також зазначив, що "Папа є не тільки для українців чи для австралійців, він є Папа для цілого світу".

"Це також велика загадка, чому він вибрав ім’я Лев. Щоб зрозуміти, почитайте історію про його попередника Папу Лева XIII-го, який був справді дуже сильним в соціальних питаннях і в підтримці людей. Я думаю, що час покаже не тільки силу його імені, але відкриє також силу його діяльності", - наголосив кардинал.

Теги: #папа_лев

ВАЖЛИВЕ

Внаслідок авіаудару на Сумщині загинула людина, ще одна зазнала поранень – ОВА

Зеленський ввів в дію санкції проти 58 росіян і 74 юросіб, серед них є компанії з Ірану, Узбекистану та Китаю (Гонконг)

Стефанішина: на сьогодні домовленість з державами-членами ЄС і ЄК полягає в тому, що ми всі переговорні напрямки відкриємо одночасно

Слідчі процеси спецтрибуналу мають розпочатися у 2026 році - Каллас

Зеленський лідерам країн-членів JEF: коли ми доб’ємося припинення вогню, нам потрібен буде моніторинг

ОСТАННЄ

Макрон після розмов з Трампом очікує на 30-денне припинення вогню від РФ та попереджає інакше про рішучу відповідь

Внаслідок авіаудару на Сумщині загинула людина, ще одна зазнала поранень – ОВА

Зеленський ввів в дію санкції проти 58 росіян і 74 юросіб, серед них є компанії з Ірану, Узбекистану та Китаю (Гонконг)

Справедливий мир це засудження росії як країни-агресора – кардинал Бичок

Салліван відповів на критику щодо недостатньої підтримки України при Байдені та наголосив, що справжній мир - через силу

Португалія візьме участь у зустрічі Коаліції охочих - прем’єр-міністр

В Києві 10-11 травня можливі деякі обмеження руху центральними вулицями у зв’язку з урочистими заходами

Глави МЗС України та Британії обговорили подальші дипломатичні зусилля для досягнення миру

Стефанішина впевнена, що позиція Мерца по Україні допоможе руху країни до ЄС

Бізнес закликав МОЗ та МВС виключити піперональ у складі готової тютюнової продукції з-під контролю

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА