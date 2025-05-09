Папа Лев XIV стане правдивим свідком України, сподівається кардинал Микола Бичок

Новообраний Папа Римський Лев XIV стане правдивим свідком України, прогнозує єпископ Мельбурнський УГКЦ, кардинал Микола Бичок.

"Ми сподіваємося, що новий Папа, який прийшов, буде не тільки правдивим свідком Христа, але й правдивим свідком України, яка на взірець Христа терпить, мучиться, її розпинають. Вона заливається кров’ю. Я справді маю велику надію і вірю, що Папа Лев XIV буде власне тим добрим папою", - сказав він на пресконференції в п’ятницю.

Він також зазначив, що "Папа є не тільки для українців чи для австралійців, він є Папа для цілого світу".

"Це також велика загадка, чому він вибрав ім’я Лев. Щоб зрозуміти, почитайте історію про його попередника Папу Лева XIII-го, який був справді дуже сильним в соціальних питаннях і в підтримці людей. Я думаю, що час покаже не тільки силу його імені, але відкриє також силу його діяльності", - наголосив кардинал.