Інтерфакс-Україна
Події
16:21 09.05.2025

Зеленський лідерам країн-членів JEF: коли ми доб’ємося припинення вогню, нам потрібен буде моніторинг

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Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність організації моніторингу припинення вогню під час відеозвернення до лідерів країн-членів Об'єднаних експедиційних сил (JEF) у четвер.

"Коли ми нарешті доб’ємося припинення вогню, нам буде потрібен належний моніторинг. Усе це – основа довгострокової співпраці. На мою думку, безпека Балтійського та Північного морів дуже сильно залежить від безпеки Чорного й Азовського морів. Наші країни покладаються одна на одну, і це не слабкість, а наша сила", - сказав Зеленський.

Він відзначив, що Україна високо цінує свою участь у JEF і вдячна "за можливість поєднати зусилля у сфері безпеки наших регіонів Європи".

"Інфраструктура – ми повинні об'єднати зусилля як ніколи раніше, щоб захистити критичну інфраструктуру: енергетику, зв’язок, транспорт. Кібербезпека – щодня ми маємо встигати за тими, хто намагається проникнути в системи та підірвати безпеку. Ми вже багато що робимо разом. Але нам потрібно зробити ще більше", - сказав президент.

"Я вдячний, що сьогодні Україна отримує – сподіваюся, отримає – статус розширеного партнерства в межах JEF. І нехай це стане частиною глибшої інтеграції – символом того, що, коли ми забезпечимо тривалий мир для України, нових війн більше не буде", - додав Зеленський.

Як повідомлялося, президент Фінляндії Александр Стубб за підсумками вечері лідерів країн-членів JEF та телефонних розмов з президентами України Володимиром Зеленським та США Дональдом Трампом повідомив, що робота над 30-денним припиненням вогню в Україні просувається. "Ми обговорили ситуацію в Україні та перспективи 30-денного припинення вогню. Ситуація рухається", - написав Стубб в соцмережі Х.

Теги: #jef #зеленський

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