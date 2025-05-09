Шмигаль про наміри ЄС виділити майже EUR1,9 млрд на військову підтримку України: це історичне рішення

Європейський cоюз офіційно оголосив про намір виділити майже EUR1,9 млрд на військову підтримку України, повідомив премʼєр- міністр Денис Шмигаль.

"Це історичне рішення, адже зброя для України буде закуплена за рахунок прибутків від заморожених російських активів через Європейський фонд миру", - написав Шмигаль в телеграм-каналі.

За його словами, EUR1 млрд з цієї суми буде спрямовано на закупівлю зброї за так званою "данською моделлю" - безпосередньо в українських виробників.

"Таким чином, ми не просто посилюємо нашу здатність до захисту, а й стимулюємо економіку та інновації в нашому оборонно-промисловому комплексі", - костатував прем'єр.

Він також розповів, що ще понад EUR600 млн буде спрямовано на артилерію та боєприпаси і понад EUR200 млн - на посилення української ППО.

"Щиро дякуємо Європейському cоюзу за це далекоглядне рішення, лідерство та підтримку. Особлива вдячність Данії, Франції, Нідерландам та Італії, які реалізовуватимуть закупівлі української зброї на суму 1 мільярд євро", - написав Шмигаль.