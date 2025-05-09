Інтерфакс-Україна
Події
14:32 09.05.2025

Шмигаль про наміри ЄС виділити майже EUR1,9 млрд на військову підтримку України: це історичне рішення

1 хв читати
Шмигаль про наміри ЄС виділити майже EUR1,9 млрд на військову підтримку України: це історичне рішення

Європейський cоюз офіційно оголосив про намір виділити майже EUR1,9 млрд на військову підтримку України, повідомив премʼєр- міністр Денис Шмигаль.

"Це історичне рішення, адже зброя для України буде закуплена за рахунок прибутків від заморожених російських активів через Європейський фонд миру", - написав Шмигаль в телеграм-каналі.

За його словами, EUR1 млрд з цієї суми буде спрямовано на закупівлю зброї за так званою "данською моделлю" - безпосередньо в українських виробників.

"Таким чином, ми не просто посилюємо нашу здатність до захисту, а й стимулюємо економіку та інновації в нашому оборонно-промисловому комплексі", - костатував прем'єр.

Він також розповів, що ще понад EUR600 млн буде спрямовано на артилерію та боєприпаси і понад EUR200 млн - на посилення української ППО.

"Щиро дякуємо Європейському cоюзу за це далекоглядне рішення, лідерство та підтримку. Особлива вдячність Данії, Франції, Нідерландам та Італії, які реалізовуватимуть закупівлі української зброї на суму 1 мільярд євро", - написав Шмигаль.

Теги: #шмигаль #військова_допомога #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:39 09.05.2025
Шмигаль: сьогодні приймається політичне рішення, наступний крок - запуск юридичної процедури створення Спецтрибуналу

Шмигаль: сьогодні приймається політичне рішення, наступний крок - запуск юридичної процедури створення Спецтрибуналу

15:34 09.05.2025
Канцлер Німеччини Мерц: Україна може стати членом ЄС до членства в НАТО

Канцлер Німеччини Мерц: Україна може стати членом ЄС до членства в НАТО

15:19 09.05.2025
Держави ЄС вже зобовʼязалися надати Україні щонайменше 1,35 млн снарядів до кінця року - Сибіга

Держави ЄС вже зобовʼязалися надати Україні щонайменше 1,35 млн снарядів до кінця року - Сибіга

14:58 09.05.2025
Шмигаль подякував ЄС за EUR75 млрд фінансової, економічної та гумдопомоги і за майже EUR50 млрд військової підтримки

Шмигаль подякував ЄС за EUR75 млрд фінансової, економічної та гумдопомоги і за майже EUR50 млрд військової підтримки

14:57 09.05.2025
Шмигаль: Український народ може очікувати на лаві підсудних російських політиків і військове керівництво за злочин агресії

Шмигаль: Український народ може очікувати на лаві підсудних російських політиків і військове керівництво за злочин агресії

14:30 09.05.2025
Глави МЗС країн ЄС вітають завершення техробіт над проєктами правових інструментів для Спецтрибуналу щодо злочину агресії

Глави МЗС країн ЄС вітають завершення техробіт над проєктами правових інструментів для Спецтрибуналу щодо злочину агресії

14:25 09.05.2025
Глави МЗС країн ЄС у Львові обговорять членство України та тиск на РФ для погодження на мінімум 30 днів припинення вогню - Сибіга

Глави МЗС країн ЄС у Львові обговорять членство України та тиск на РФ для погодження на мінімум 30 днів припинення вогню - Сибіга

13:38 09.05.2025
Шмигаль обговорив з Ламмі розвиток двостороннього стратегічного партнерства і ситуацію на фронті

Шмигаль обговорив з Ламмі розвиток двостороннього стратегічного партнерства і ситуацію на фронті

12:26 09.05.2025
Львів зібрав 35 іноземних делегацій на День Європи

Львів зібрав 35 іноземних делегацій на День Європи

12:08 09.05.2025
Глави МЗС країн Європи прибули до Львова для участі у двох важливих подіях

Глави МЗС країн Європи прибули до Львова для участі у двох важливих подіях

ВАЖЛИВЕ

Каллас припускає, що США рано чи пізно приєднаються до Спецтрибуналу

Шмигаль: сьогодні приймається політичне рішення, наступний крок - запуск юридичної процедури створення Спецтрибуналу

Сибіга: У Львові приймаються політичні документи щодо трибуналу, попереду – процедурно-формальне схвалення і угода з Радою Європи

Сибіга анонсував зустріч з угорською стороною щодо вступу в ЄС: ми налаштовані на конструктивний діалог

Шмигаль: Український народ може очікувати на лаві підсудних російських політиків і військове керівництво за злочин агресії

ОСТАННЄ

Каллас припускає, що США рано чи пізно приєднаються до Спецтрибуналу

Революція на воді: як дрони Magura нищать російські кораблі

Сибіга: У Львові приймаються політичні документи щодо трибуналу, попереду – процедурно-формальне схвалення і угода з Радою Європи

Ратифікована угода про корисні копалини виглядає стандартизованою інвестугодою без дискримінаційних положень – юрист

Сибіга анонсував зустріч з угорською стороною щодо вступу в ЄС: ми налаштовані на конструктивний діалог

Затримано проректора військової академії, який змушував підлеглих будувати йому будинок

Каллас про створення трибуналу за злочини агресії РФ: кожен сантиметр війни задокументований, немає місця для безкарності

Каллас: сподіваємося прийняти 17-й пакет санкцій проти РФ цього місяця

З України сьогодні сигнал Путіну: покарання незворотнє - Сибіга

Спецтрибунал буде офіційно запущено в Люксембурзі на наступному тижні – глава МЗС Люксембургу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА