Інтерфакс-Україна
Події
09:11 09.05.2025

Тимчасові обмеження руху будуть у Києві 10 травня через перебування іноземних делегацій

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Тимчасові обмеження руху будуть у Києві 10 травня через перебування іноземних делегацій

В суботу, 10 травня, у центрі Києва будуть введені тимчасові обмеження руху на окремих центральних вулицях, повідомляє Київська міська військова адміністрація

"В суботу, 10 травня, у звʼязку з перебуванням в Києві іноземних делегацій та проведенням урочистих і памʼятних заходів будуть введені тимчасові обмеження руху на окремих центральних вулицях міста", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Конкретний час та локації визначатимуться з урахуванням протоколів безпеки.

"Просимо киян та гостей міста ставитись з розумінням та врахувати застереження при плануванні дня", - зазначає КМВА.

 

Теги: #центр #київ #обмеження_руху

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