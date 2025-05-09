Тимчасові обмеження руху будуть у Києві 10 травня через перебування іноземних делегацій

В суботу, 10 травня, у центрі Києва будуть введені тимчасові обмеження руху на окремих центральних вулицях, повідомляє Київська міська військова адміністрація

"В суботу, 10 травня, у звʼязку з перебуванням в Києві іноземних делегацій та проведенням урочистих і памʼятних заходів будуть введені тимчасові обмеження руху на окремих центральних вулицях міста", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Конкретний час та локації визначатимуться з урахуванням протоколів безпеки.

"Просимо киян та гостей міста ставитись з розумінням та врахувати застереження при плануванні дня", - зазначає КМВА.