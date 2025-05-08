Інтерфакс-Україна
Події
15:14 08.05.2025

У Куп’янську рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка з-під завалів будівлі КП, зруйнованої ворожим авіаударом

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У Куп’янську (Харківська обл.) рятувальники деблокували з-під завалі будівлі комунального підприємства тіло працівника, який загинув внаслідок російського авіаудару 2 травня.

"Рятувальники ДСНС кілька разів розпочинали роботи з пошуку та деблокування тіла загиблого, проте через постійні повторні обстріли з усіх видів озброєння вимушені були щоразу їх припиняти. Лише сьогодні (8 травня - ІФ-У) о 13:20 надзвичайникам вдалося ціною неймовірних зусиль та відваги дістати тіло загиблого", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

До проведення аварійно-рятувальних робіт залучались 4 рятувальників, 1 од. техніки ДСНС, а також комунальна інженерна техніка

Як повідомлялось, 2 травня ЗС РФ ударом КАБ зруйнували будівлю комунального підприємства у Куп’янську, вбивши двох працівників. Тіло одного з них опинилось глибоко під завалами будівельних конструкцій.

Теги: #купянськ

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