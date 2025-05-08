Інтерфакс-Україна
Події
12:21 08.05.2025

Мир з Росією неможливий за рахунок тільки дипломатії, вважає Яценюк

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Мир з Росією неможливий за рахунок тільки дипломатії, вважає Яценюк

Політика замирення завжди веде до агресії і мир з Росією неможливий, використовуючи тільки дипломатичні засоби, вважає засновник і голова Київського безпекового форуму, прем’єр-міністр України у 2014-16 роках Арсеній Яценюк.

"Я хочу, щоб ми всі пам’ятали, що в 1938 році на той час вільний світ хотів підписати угоди з Гітлером. А що сталося в результаті? Він розпочав Другу світову війну. у 2014-му, після того як сучасний уже Гітлер незаконно анексував Крим і послав свої війська до Донецька і Луганська, вільний світ також хотів підписати з ним угоду. І що сталося? В 2022 році він розпочав повномасштабну навалу на Україну. Отже, не треба більше політики замирення. Для того щоб отримати мир, ми повинні показати реальну силу", - сказав він, відкриваючи 17-й щорічний Форум під назвою "UA: Єднаймося знову, щоб подолати світового агресора" у четвер у Києві.

Яценюк також поставив під сумнів ефективність ідеї отримання миру лише через дипломатичні канали і на дипломатичних засадах.

"Я категорично з цим не погоджуюся. Я не бачу жодного шансу отримати мир з Росією виключно за рахунок дипломатичних засобів. Дипломатія має підкріплюватися військовою міццю. Це єдина мова, яку розуміє Путін", - зазначив він.

На його переконання, для того, щоб зупинити війну, потрібен чіткий і комплексний план: "Моє послання до адміністрації США та тих, хто хоче перемовини з Путіним. Дійсно, Путін хоче з вами провести переговори, він навіть готовий зіграти в гольф з президентом США. Але він захоче з вами грати в гольф на своєму хокейному полі. Що ми потребуємо? Це чіткий комплексний, міцний план повернення, відновлення миру. І ми не зможемо отримати цей мир через якісь поступки. Поступки лише збільшують апетити цього звіра. Ми й так забагато вже зробили поступок і заплатили нашими життями, кров’ю за це. Це наша спільна боротьба. Ми дуже вдячні членам ЄС, членам-країнам НАТО, Сполученим Штатам за ту допомогу, яку ви надали Україні. Якби не ви, було б практично неможливо Україні вистояти".

Теги: #ksf #мир #ksf2025 #яценюк

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