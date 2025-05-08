У Пакистані та Кашмірі загинула 31 людина внаслідок обстрілів, Ісламабад заявляє про намір завдавати ударів лише по військових цілях в Індії - ЗМІ

Кількість загиблих унаслідок обстрілів у Пакистані та на підконтрольній Пакистану частині Кашміру зросла до 31 особи, ще 57 людей дістали поранення, повідомив речник Збройних сил Пакистану Ахмед Шаріф Чаудрі, повідомляє CNN.

За його словами, обстріли з боку Індії вздовж лінії контролю – фактичного кордону в спірному регіоні Кашмір – стали причиною зростання кількості жертв.

На тлі загострення ситуації міністр оборони Пакистану Хаваджа Асіф заявив в інтерв’ю телеканалу Geo News на яке опирається CNN, що Пакистан завдаватиме ударів виключно по військових цілях в Індії.

"Ми ніколи не завдамо удару по цивільному населенню", – наголосив він.

За словами міністра, Пакистан дотримуватиметься міжнародного права і обмежить конфронтацію лише військовими цілями.

Джерела: https://www.cnn.com/world/live-news/india-pakistan-attack-kashmir-tourists-intl-hnk#cmae6motz00003b6pyq232cbk

https://www.cnn.com/world/live-news/india-pakistan-attack-kashmir-tourists-intl-hnk#cmaeb1ce000153b6pfhxnx0qo