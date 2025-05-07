Трамп офіційно оголосив 8 травня 2025р. Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

Президент США Дональд Трамп офіційно оголосив 8 травня 2025 року Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, наголосивши, що в цей день буде відзначено "неперевершену міць, силу і могутність американських збройних сил".

"Я, Дональд Трамп, Президент Сполучених Штатів Америки, в силу повноважень, наданих мені Конституцією та законами Сполучених Штатів Америки, проголошую 8 травня 2025 року Днем святкування Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні", - ідеться у прокламації, оприлюдненій на сайті Білого дому.

Трамп зазначив, що "У цей День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні ми відзначаємо неперевершену міць, силу і могутність американських збройних сил і зобов'язуємося захищати наше священне право на свободу від усіх загроз, як зовнішніх, так і внутрішніх".

"8 травня 1945 року союзники прийняли беззастережну капітуляцію Німеччини – початок кінця довгих років жахливої та жорстокої війни. Мільйони безглуздо втрачених душ служать нагадуванням про те, чому ми повинні домагатися миру силою. Я залишаюся непохитно відданим тому, щоб зупинити роки нескінченних зовнішніх воєн і запобігти подальшій загибелі людей. Як я заявив під час своєї інавгураційної промови, ми будемо вимірювати наш успіх не лише битвами, які ми виграємо, але й війнами, які ми припиняємо – і моєю найгордішою спадщиною буде спадщина миротворця", - наголосив президент США.