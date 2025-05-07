Шмигаль доручив прискорити приватизацію "Сумихімпрому"

Премʼєр- міністр України Денис Шмигаль доручив прискорити приватизацію ПАТ "Сумихімпром".

"Доручив прискорити приватизацію ПАТ "Сумихімпром" для залучення стратегічних інвесторів й унормувати питання сплати податків на землі сільськогосподарського призначення, де розташовані фортифікаційні споруди", - написав Шмигаль в телеграм-каналі по результатам візиту з урядовою командою в Сумську область.

Також, за його словами, уряд працює над питанням сплати податків релокованими підприємствами за місцем реєстрації у прифронтових областях і не допущення ліквідації індустріальних парків в таких регіонах.

"Мінрозвитку та Держагентство відновлення мають спільно відпрацювати з Сумщиною потреби кожної громади", - додав він.